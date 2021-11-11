В МИД РФ заявили о риске столкновений с НАТО в Черном море

НАТО провоцирует Россию на военные действия Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

новость из сюжета Обострение отношений Украины и России из-за конфликта в Черном море

Российские военные могут столкнуться с военнослужащими стран НАТО в Черном море. Такую информацию сообщил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.

«Они [страны НАТО] проводят свои так называемые учебно-тренировочные мероприятия [в Черном море]. На самом деле осуществляют провокационные действия, испытывают нашу волю и решимость защищать собственные интересы, но Москва видит насквозь эти замыслы и готова давать отпор», — приводит его слова ТАСС.

Рябков также пояснил, что представители РФ неоднократно призывали коллег в США и НАТО трезво оценивать все риски, пишет RT. Однако, по его словам, это ни к чему не привело, уточняет Nation News. Все действия стран НАТО связаны с политикой Киева в отношении России, указал замминистра.

Деятельность американских военных в Черноморском регионе значительно активизировалась в последнее время. Британский эсминец Defender на три километра вошел в российские территориальные воды. В итоге российский сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу.

В Министерстве обороны РФ уже заявили, что все это связано с военным освоением территории Украины. Иными словами, Киев готовит силовое решение в Донбассе.