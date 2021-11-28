Комик Белый пожаловался на отмену концертов из-за шуток о власти

По мнению Руслана Белого, он попал в список артистов, выступления которых под запретом Фото: Размик Закарян © URA.RU

Комик Руслан Белый пожаловался, что за последние месяцы у него отменили три выступления из пяти — площадки отказывались проводить его концерты в самый последний момент. По мнению ведущего шоу «Stand Up», он попал в «красный список» артистов за свои политические шутки.

«Как мне кажется, есть какая-то установка, что я нежелательный артист, видимо попал в какой-то список. Я слышал, что есть списки артистов — желтые и красные. Желтые — это „непонятно“, красные — это те, кто под запретом. Никакое официальное лицо мне ничего не говорило», — рассказал Руслан Белый во время подкаста «Бухарог Лаф» на youtube-канале Владимира Бухарова.

Комик связывает отмены концертов с тем, что кому-то не понравились его шутки про власть — в частности, концерт «Я свой». По словам Белова, администраторы площадок не называли ему точную причину отказа в выступлении. Официальный ответ он получил только в Санкт-Петербурге, когда ему сообщили, что его концерт отменил городской комитет по культуре.

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