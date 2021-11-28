Латвия попыталась напугать Россию «последствиями» из-за Украины

В Латвии считают, что Россия провоцирует конфликт с Украиной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

ЕС и НАТО должны донести до России, что в случае эскалации на российско-украинской границе ее ожидают последствия. Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

«Важно, чтобы Европейский союз и НАТО следили за ситуацией у границ Украины и дали России сигнал, что в случае эскалации ожидаются очень четкие последствия», — передает слова Кариныша РИА «Новости». Он отметил, что сейчас для Европы существует две угрозы: миграционный кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, а также концентрация российских войск у границ Украины.

Ранее американское издание Bloomberg сообщило о том, разведка США предполагает, что Россия планирует напасть на Украину в начале 2022 года, пишет RT. Как пишет агентство, российские войска якобы намерены пересекать границу Украины со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данная информация является вбросом и призвана нагнетать напряжение, сообщает телеканал 360.