28 ноября 2021

Вучич заявил о попытках вытеснить РФ с газового рынка Европы

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Европа не пускает «Северный поток-2» из-за США Фото:

США пытаются вытеснить Россию с газового рынка Европы. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

«У России есть проблема, о которой они не будут говорить, их пытаются политически вытеснить, чтобы у них не было газа в Европе. <…> Европейцы не пускают „Северный поток — 2“ из-за давления Америки», — заявил Вучич в эфире канала Pink.

По его словам, в Европе не хватает 70 млрд куб. м газа, при этом 55 млрд куб. м. предусмотрено для пропуска по газопроводу «Северный поток-2». Он также признался, что Сербия сэкономила около 1 млрд евро за счет цены на газ, установленной на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

Ранее Германия временно прекратила сертификацию газопровода «Северный поток-2». Член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Альберт Брайнингер заявил, что такое решение вызвано политическими мотивами, пишет RT. Приостановка сертификации газопровода может затянуться на месяц, сообщает «Национальная служба новостей».

Строительство трубопровода полностью закончилось 10 сентября 2021 года. Газопровод представляет собой две нитки общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. В России неоднократно подчеркивали, что «Северный поток-2» — исключительно коммерческий проект.

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