28 ноября 2021

ВОЗ: у переболевшие COVID риск заражения штаммом «Омикрон» выше

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кашель. Клипарт. Екатеринбург, градусник, грипп, простуда, температура, болезнь, орви, заболевание, медицинская маска, защитная маска, маска на лицо, covid19, измерение температуры, коронавирус
ВОЗ изучает новый штамм «Омикрон» Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Переболевшие коронавирусом имеют более высокие риски заражения новым штаммом «омикрон». Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Предварительные данные свидетельствуют о том, что у людей, ранее перенесших COVID-19, может быть повышенный риск заражения новым штаммом коронавируса «омикрон», передает РИА «Новости». В организации отметили, что более подробная информация будет доступна «в ближайшие дни и недели».

Ранее в ЮАР выявили штамм B.1.1.529 коронавирусной инфекции. Ему дали название в честь 15-й буквы греческого алфавита — «Омикрон». Во Всемирной организации здравоохранения определили эту вариацию COVID-19 как вызывающую беспокойство. В ВОЗ отметили, что существующие вакцины малоэффективны против нового штамма. В разговоре с URA.RU профессор Петр Чумаков предположил, что «Омикрон» мог появиться в организме ВИЧ-положительного человека.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...