ВОЗ: у переболевшие COVID риск заражения штаммом «Омикрон» выше

ВОЗ изучает новый штамм «Омикрон» Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Переболевшие коронавирусом имеют более высокие риски заражения новым штаммом «омикрон». Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Предварительные данные свидетельствуют о том, что у людей, ранее перенесших COVID-19, может быть повышенный риск заражения новым штаммом коронавируса «омикрон», передает РИА «Новости». В организации отметили, что более подробная информация будет доступна «в ближайшие дни и недели».

Ранее в ЮАР выявили штамм B.1.1.529 коронавирусной инфекции. Ему дали название в честь 15-й буквы греческого алфавита — «Омикрон». Во Всемирной организации здравоохранения определили эту вариацию COVID-19 как вызывающую беспокойство. В ВОЗ отметили, что существующие вакцины малоэффективны против нового штамма. В разговоре с URA.RU профессор Петр Чумаков предположил, что «Омикрон» мог появиться в организме ВИЧ-положительного человека.