В Госдуме предлагают наказывать за незаконные штрафы водителям

Сотрудники ГИБДД будут привлекаться к ответственности за незаконно выписанный штраф водителям. Соответствующий законопроект внесли правительство депутаты Госдумы Ярослав Нилов и Дмитрий Свищев. Текст опубликован в базе законопроектов ГД.
«Водители часто сталкиваются со штрафами за то, чего они на самом деле не делали. О незаконности привлечения к ответственности свидетельствуют материалы, полученные с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств», — сообщается в пояснительной записке к законопроекту.
Отмечается, что наказывать должностные лица за незаконные штрафы предлагается на сумму не менее пяти тысяч рублей. «Такая мера позволит защитить права автовладельцев, а также позволит уменьшить количество незаконных постановлений», — уточнили депутаты.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российских автомобилистов могут штрафовать за нарушение правил дорожного движения, которые были зафиксированы с помощью фото или видео и внесены в специальное приложение. Также отмечается, что субъектам РФ передадут отдельные полномочия по рассмотрению дел о нарушениях ПДД. В документе отмечается, что эти изменения должны быть разработаны до 1 июня 2022 года.
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