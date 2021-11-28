28 ноября 2021

В Госдуме предлагают наказывать за незаконные штрафы водителям

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутаты предложили наказывать за незаконные штрафы для автомобилистов Фото:

Сотрудники ГИБДД будут привлекаться к ответственности за незаконно выписанный штраф водителям. Соответствующий законопроект внесли правительство депутаты Госдумы Ярослав Нилов и Дмитрий Свищев. Текст опубликован в базе законопроектов ГД.

«Водители часто сталкиваются со штрафами за то, чего они на самом деле не делали. О незаконности привлечения к ответственности свидетельствуют материалы, полученные с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств», — сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что наказывать должностные лица за незаконные штрафы предлагается на сумму не менее пяти тысяч рублей. «Такая мера позволит защитить права автовладельцев, а также позволит уменьшить количество незаконных постановлений», — уточнили депутаты.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российских автомобилистов могут штрафовать за нарушение правил дорожного движения, которые были зафиксированы с помощью фото или видео и внесены в специальное приложение. Также отмечается, что субъектам РФ передадут отдельные полномочия по рассмотрению дел о нарушениях ПДД. В документе отмечается, что эти изменения должны быть разработаны до 1 июня 2022 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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