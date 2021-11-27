В Пермский край придет аномально теплая погода

Синоптики обещают пермякам много дождей и мокрого снега Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Синоптики называют наступающую неделю в Пермском крае экстремально теплой. В регионе ожидается новый температурный рекорд и обильные осадки в виде дождя и мокрого снега.

«На регион распространится тропический воздух из Центрального Черноземья. В результате отклонение температуры воздуха от нормы достигнет 8-10 градусов: почти во все дни в течение недели вероятна оттепель. Из-за смещения с юго-запада серии циклонов сумма осадков превысит климатическую норму в 2-3 раза, при этом значительная часть осадков выпадет в смешанной фазе», — говорится на сайте проекта «Метеоролог и я».

Почти всю неделю днем в Прикамье будет положительная температура воздуха. В первый день зимы синоптики прогнозируют потепление до +3 градусов. В Перми не исключено обновление температурного рекорда, составляющего +1,8 градуса, который был зафиксирован в 1969 году.