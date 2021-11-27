27 ноября 2021
26 ноября 2021
25 ноября 2021

В Пермский край придет аномально теплая погода

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад в конце марта. Челябинск, снегопад, зонт
Синоптики обещают пермякам много дождей и мокрого снега Фото:

Синоптики называют наступающую неделю в Пермском крае экстремально теплой. В регионе ожидается новый температурный рекорд и обильные осадки в виде дождя и мокрого снега.

«На регион распространится тропический воздух из Центрального Черноземья. В результате отклонение температуры воздуха от нормы достигнет 8-10 градусов: почти во все дни в течение недели вероятна оттепель. Из-за смещения с юго-запада серии циклонов сумма осадков превысит климатическую норму в 2-3 раза, при этом значительная часть осадков выпадет в смешанной фазе», — говорится на сайте проекта «Метеоролог и я».

Почти всю неделю днем в Прикамье будет положительная температура воздуха. В первый день зимы синоптики прогнозируют потепление до +3 градусов. В Перми не исключено обновление температурного рекорда, составляющего +1,8 градуса, который был зафиксирован в 1969 году.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...