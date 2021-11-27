В центре Тюмени запретили бесплатную парковку

Стоимость парковки составит 30 рублей в час Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Более тысячи парковочных мест в центре Тюмени переведены с 29 ноября в платный режим. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. Ограничения введены в границах улиц Герцена — Челюскинцев — Республики — Первомайской — Советской — Профсоюзной.

«С 29 ноября в границах улиц Герцена — Челюскинцев — Республики — Первомайской — Советской — Профсоюзной в Тюмени после окончания парковочной сессии пользователь в течение 15 минут может продлить или покинуть платную зону парковки, стоимость которой 30 рублей в час», — рассказали власти. Первые 15 минут можно парковаться бесплатно.

Платить за парковку не нужно также с 19.00 до 07.00 в рабочие дни и круглосуточно в выходные. Ограничения не распространяются на инвалидов.

Ранее URA.RU писало, что Счетная палата Тюмени нашла нарушения в использовании оборудования для платных парковок. Власти закупили его, но так и не начали использовать, из-за чего бюджет недополучил деньги. Как пояснили в «Тюменьгортрансе», оборудование простаивало из-за отсутствия утвержденной методики расчета платы.

Платные парковки заработали с 29 ноября Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Стоимость парковки — 30 рублей в час Фото: информационный центр правительства Тюменской области