Около 25 бродячих собак живут в одном из Челябинских дворов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинска пожаловались губернатору Алексею Текслеру на бездомных собак. По словам горожан, собаки собираются в стаи и нападают на людей. Просьбу об отлове они опубликовали в социальных сетях.

«Поселилась мафия порядка из 25 бродячих собак. Собаки злые и агрессивные очень. Бросаются на людей и заполонили подъезды домов», — написала Екатерина М. в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтактте».

Женщина добавила, что собаки нападают на детей. На просьбы об отлове никто не реагирует. Горожанам ответили, чтобы они сами привели собак в службу отлова.

В компании «РемКом», которая отвечает за отлов безнадзорных животных в Челябинске, URA.RU сообщили, что информация о стае к ним поступила, заявка от жителей принята. В течение трех дней группа отлова выедет на место для поимки бродячих собак.

В компании добавили, что после отлова собакам будет проставлен комплекс прививок. Привитых от бешенства животных можно опознать по бирке в ухе. Однако, после прививок не все собаки останутся в приютах. Часть из них снова будет отпущена на улицу.