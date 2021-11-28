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27 ноября 2021
26 ноября 2021

Синоптики обещают Челябинску потепление, дождь и гололед. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Погода. Челябинск., пешеход, переход, зонтик, гололедица
Декабрь для челябинцев может начаться с дождя Фото:

Плюсовых значений достигнет температура в Челябинске в середине первой недели декабря. Погодные перепады могут спровоцировать коммунальные проблемы, предупредила в ходе аппаратного совещания 29 ноября глава Челябинска Наталья Котова.

«В среду нас ожидают плюсовые температуры, в четверг ноль. Потом мороз. Как только начнутся перепады — будет гололед. Прямо сегодня отработайте с управляющими компаниями, чтобы у них были материалы для подсыпки», — отдала указание подчиненным Котова.

По данным сайта Realmeteo, днем 1 декабря термометры в Челябинске будут показывать плюс 1 градус (возможен дождь), на следующий день — уже плюс 2 градуса. Такая же температура ожидает областной центр в субботу, 4 декабря. При этом по ночам столбик термометра будет опускаться до минус 4 градусов, что и будет провоцировать образование гололеда. Окончательно температура «уйдет в минус» лишь со второй недели зимы.

В среду в Челябинске может пройти дождь

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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