Политолог обвинил власти в фиктивном выполнении указа Путина

Указы президента стараются выполнить только на бумаге, считает политолог Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин обязал чиновников бороться с бедностью в России, однако госслужащие делают это технически, улучшая показатели лишь на бумаге. Это не повлияет на реальную ситуацию в экономике, а возможно еще и увеличит количество малообеспеченных граждан, заявил политолог Илья Гращенков в своем telegram-канале.

«Есть опасность, что бедность у нас решили победить не фактически, а технически», — пишет политолог в telegram-канале «The Гращенков». По его словам, уменьшить число бедных в России планируется за счет введения нового показателя «границы бедности» вместо «уровня бедности».

Новая система отчетности позволит избежать ситуации, когда даже при росте доходов, уровень бедности продолжает расти. Прожиточный минимум придется повысить. «Тогда все большее число людей будут попадать в категорию бедных. Но власти этого опасаются, так как это будет мешать отчетности, бедных будет становиться больше», — пишет Гращенков. Таким образом, новая система позволит улучшить статистику, но не реальную ситуацию.

Политолог отметил, что на данный момент люди с доходом 17 тыс. рублей относятся в России к среднему классу, что составляет более 70%. По уровню доходов (по данным на 2021 год средняя зарплата равна 51 тыс.) РФ находится на 140 месте из 200 стран, между Руандой и Португалией, а если пересчитать на реальную среднюю зарплату в 200-300 долларов, то Россия опускается еще ниже, на уровень Индии и Монголии, пишет Гращенков.

Ранее Владимир Путин заявил, что российским властям необходимо в ближайшие годы повысить доходы граждан и снизить уровень бедности. Об этом сказал во время выступления на съезде партии «Единая Россия». Президент уточнил, что прийти к таким изменениям необходимо до 2026 года.