В Курганской области появился кандидат на место ставленника Шойгу

Ранее кандидатуру на должность начальника регштаба «Юнармии» согласовал министр обороны РФ Сергей Шойгу (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В выборах на место руководителя отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Курганской области будет участвовать экс-сотрудник ФСБ Олег Томчаковский. Об этом сообщили представили администрации Шатровского муниципального округа. Прошлую кандидатуру на эту должность согласовал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«26 ноября состоялось торжественное мероприятие — открытие „Дома Юнармии“. <…> Поздравить юных патриотов пришли <…> кандидат на должность начальника регионального штаба „Юнармии“ Олег Томчаковский», — указано в сообщении, размещенном в группе администрации в соцсети «ВКонтакте».

В областном департаменте образовании и науки URA.RU уточнили, что выборы начальника регионального штаба пройдут 30 ноября. О других кандидатах на пост, на момент написания новости, не было известно.

В открытых источниках указано, что ранее Томчаковский служил в ФСБ и был тренером по рукопашному бою в подростком центре «Мостовик». Ранее стало известно, что бывший начальник штаба Сергей Палеев покинул пост по состоянию здоровья. Обязанности начальника временно исполняет руководитель городского штаба движения Алексей Алименко.