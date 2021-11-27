27 ноября 2021
26 ноября 2021
25 ноября 2021

В Курганской области появился кандидат на место ставленника Шойгу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение юнармейцам медалей
Ранее кандидатуру на должность начальника регштаба «Юнармии» согласовал министр обороны РФ Сергей Шойгу (архивное фото) Фото:

В выборах на место руководителя отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Курганской области будет участвовать экс-сотрудник ФСБ Олег Томчаковский. Об этом сообщили представили администрации Шатровского муниципального округа. Прошлую кандидатуру на эту должность согласовал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«26 ноября состоялось торжественное мероприятие — открытие „Дома Юнармии“. <…> Поздравить юных патриотов пришли <…> кандидат на должность начальника регионального штаба „Юнармии“ Олег Томчаковский», — указано в сообщении, размещенном в группе администрации в соцсети «ВКонтакте».

В областном департаменте образовании и науки URA.RU уточнили, что выборы начальника регионального штаба пройдут 30 ноября. О других кандидатах на пост, на момент написания новости, не было известно.

В открытых источниках указано, что ранее Томчаковский служил в ФСБ и был тренером по рукопашному бою в подростком центре «Мостовик». Ранее стало известно, что бывший начальник штаба Сергей Палеев покинул пост по состоянию здоровья. Обязанности начальника временно исполняет руководитель городского штаба движения Алексей Алименко.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...