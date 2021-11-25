Свердловские инсайды: театр драмы снесут

Зампред комитета Госдумы предложил не указывать в СМИ должности людей, а в Чечне предложили запретить упоминание национальностей. Как бы это выглядело, если бы СМИ начали соблюдать эти правила Коллаж URA.RU

Первому заму свердловского губернатора Алексею Шмыкову понравилось быть начальником во время отпуска шефа и требует лояльности. При этом у первого вице-спикера заксобрания Аркадия Чернецкого дела не так безоблачны: говорят, депутаты не рады видеть коллегу. А через дорогу от свердловского парламента, где находится театр драмы, участились разговоры о том, что здание могут снести.

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Губернатор заручился поддержкой Кремля

Визит Марии Сергеевой в Свердловскую область большой плюс для Евгения Куйвашева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Визит кремлевского куратора выборов-2022 Марии Сергеевой в кабинетах областной власти трактуют как большой плюс для главы региона Евгения Куйвашева и его переизбрания на новый срок. Пересказывают, что в общении чиновницы с местными политиками даже вскользь не звучали фамилии каких-либо других кандидатов. Кроме того, визит Сергеевой явно расстроил главного политтехнолога прошедшей кампании Рината Хазеева — гостья из Кремля представляет несколько иную команду московских технологов, с которой у Хазеева нет прочных отношений.

Куйвашев ждет решения Путина

Рассказывают, что губернатора Евгения Куйвашева и его ближайшее окружение съедает томительное ожидание. Руководство области с нетерпением ждет, когда президент Владимир Путин примет решение о походе главы региона на новый срок. «Окончательное решение — избирается снова губернатор или нет — Путин утвердит в ближайшие два месяца. И главная интрига сейчас — произойдет это до Нового года или уже после», — объясняют в высоких кабинетах. Подогревает интерес чиновников тот факт, что, если исход окажется положительным, Куйвашеву будет назначена приватная встреча с президентом.

Шмыкову понравилось быть начальником

Первый замгубернатора Алексей Шмыков, говорят, вошел во вкус во время отпуска руководителя. «Теперь он требует полной лояльности с подотчетных ему замов главы региона и министров. Причем, прежде всего, это касается [заместителя губернатора Свердловской области Сергея] Швиндта», — рассказывают в кулуарах, добавляя, что сам губернатор не против такого подхода.

Крекову дали новое прозвище

В правительстве заливаются смехом, обсуждая одну пикантную новость. По рассказам чиновников, замгубернатора Павел Креков получил от коллег новое прозвище — «хореограф». «Он уже давно не пропускает ни одну популярную постановку труппы детской филармонии. В зале его видели уже больше 20 раз!» — пересказывают коллеги Крекова.

Начался кастинг на должность Пересторонина

Рассказывают, что награждение свердловского министра промышленности Сергея Пересторонина орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени не более чем прощание. «Это обычный шаг перед отставкой. Тем более кастинг на должность уже запущен», — говорит источник.

Чечунову хотят отправить в Москву

Говорят, что Елена Чечунова может покинуть Свердловскую область Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ходят слухи, что группа влиятельных единороссов во главе с Иваном Квиткой хочет развить успех с получением так называемого «золотого» мандата депутатом Еленой Чечуновой. Отмечают, будто Квитка лично убеждает окружное и федеральное руководство партии, что все та же Чечунова вполне достойна повышения. «Ее предлагают включить в список кандидатов на пост сенатора в ходе избирательной кампании губернатора», — пересказывают источники в «Единой России».

Министр уходит работать в театр…

Рассказывают, что в свете последних событий все областные театралы пребывают в напряжении. По слухам, нынешний министр культуры региона Светлана Учайкина объявила в узком кругу, что после ухода из правительства видит себя директором одного из крупных театров. Какого именно — министр не уточнила, чем и заставила богему нервничать.

…а мэр — в промышленность

Злые языки доносят, что мэр Ревды Ирина Тейшева, покидающая свой пост в ближайшее время, решила больше не связывать себя с политикой. Говорят, после отставки чиновница радикально сменит сферу деятельности и уйдет трудиться в промышленность: Тейшевой уже поступило предложение от УГМК, где она ранее трудилась. По слухам, она дала согласие.

Матюшенко ушел в последний отпуск

Источники настаивают, что мэр Североуральска Василий Матюшенко попрощается с муниципальной службой. В конце этой недели чиновник внепланово отправился в отпуск, из которого уже не вернется. По слухам, в резиденции губернатора к Матюшенко и его управленческому стилю давно были вопросы.

Чернецкого не ходят видеть в заксо

Аркадий Чернецкий начал раздражать коллег Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сплетники из заксобрания к удивлению обнаружили, что значительная часть депутатов не рады видеть первого вице-спикера Аркадия Чернецкого в числе своих коллег. Многие парламентарии, по слухам, недоумевают, что экс-мэр Екатеринбурга делает с ними в одном зале: одних смущает высокомерие Чернецкого, других — его слишком высокий статус. А самое интересное, говорят слухачи, что так считают в основном депутаты-единороссы.

Несговорчивого депутата оставили без денег

В коридорах заксо шепчутся, что на депутата Владимира Анисимова, который не пошел на сделку с властями по сдаче мандата, начато последнее наступление. Парламентария, не согласившегося уступить место силовику Алексею Таврунову, за судьбу которого якобы лично ручался губернатор, оставили без зарплаты. «Анисимов оказался в числе депутатов без зарплат. А богатым человеком его не назовешь. Такая вот месть», — качают головами инсайдеры.

Силовиков заинтересовал альянс двух депутатов

Источники докладывают, что особое внимание правоохранителей сейчас приковано к двум депутатам заксобрания — справороссу Армену Карапетяну и Александру Серебренникову из «Единой России». Силовики полагают, что депутаты пытаются объединить свои лоббистские возможности на фармацевтическом рынке. Это может вызвать неприятности для обоих, предупреждают слухачи, особенно учитывая «теплое» отношение органов прокуратуры к Карапетяну.

Ветерана свердловской политики подсиживают адвокаты

Поползли слухи, что глава общественного совета при заксобрании адвокат Владимир Винницкий пытается максимально ускорить отставку директора Уральского института регионального законодательства Николая Воронина. Говорят, Винницкий рассчитывает, что это место может занять его сын Андрей — тоже адвокат. «В ситуации, когда заксо готовится к внесению большого пакета поправок в устав области, этот пост может стать крайне перспективным», — говорят в парламенте.

Филиппенков поделится властью

Рассказывают, что новым гендиректором областного Союза малого и среднего бизнеса может стать Александр Борщевский. Его уже согласовали на должность на всех уровнях. Напомним, что Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области основан 22 года назад Анатолием Филиппенковым (который и по сей день является его президентом). Инсайдеры полагают, что последнему ничего не угрожает, а сам Союз этим назначением намерен привлечь к себе внимание свердловских элит.

За два дня до сноса «Уктуса» Орлов провел тайное совещание

Старинный аэровокзал демонтировали 26 ноября Фото: Размик Закарян © URA.RU

Участники интриги со сносом аэропорта «Уктус» рассказывают, что за два дня до старта демонтажа, 24 ноября, в кабинете мэра Алексея Орлова прошло совещание на троих — с вице-мэром по строительству Рустамом Галямовым и начальником областного управления госохраны объектов культурного наследия Евгением Рябининым. Детали разговора держатся в тайне: профильные чиновники лишь разводят руками. Ввиду отсутствия каких-либо поручений наблюдатели даже предполагают, что аэропорта в повестке не было: «Возможно, просто обсуждалось взаимодействие мэрии с командой Рябинина».

Тетерина посадил ликвидатор Контеева

Рассказывают, что лидера свердловских «афганцев» Евгения Тетерина мог подвести под спецоперацию ФСБ (передача взятки закончилась задержанием и арестом) бывший сотрудник полиции, ныне бизнесмен Владимир Горбунов. Последний известен как один из ведущих оперативников, устранивших с политического поля вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева. И именно Горбунов сформировал оперативный интересе чекистов к персоне ветерана Афганистана, который хотел криминальным способом решить проблемы с налоговой.

Статусные единороссы отреклись от десантника Тетерина

26 ноября Евгения Тетерина оставили под арестом Фото: Размик Закарян © URA.RU

По слухам, сообщество ветеранов войны в Афганистане пыталось подключить высокие связи во власти и силовой среде после задержания председателя регионального «Союза десантников России» Евгения Тетерина. И на удивление активистов задумку поддержали не все. «Обращались к людям из „Единой России“, которые хорошо знают Тетерина, общались с ним. Но те сказали, что у них пока нет времени, заняты», — разводит руками один из активистов.

Москвичи разрушили мечту Тунгусова

Решение «Уралмашзавода» передать свой участок под застройку московской компании «Самолет» имеет неожиданную подоплеку. Ходят слухи, что на эту территорию в свое время претендовал бывший вице-губернатор, экс-вице-мэр Владимир Тунгусов. «Он прощупывал тему задолго до того, как об этом начали говорить публично. Считается, что именно с этой миссией на завод были трудоустроены [бывший первый вице-мэр Алексей] Кожемяко и бывший главный юрист мэрии Екатерина] Грин», — делятся источники в политтусовке.

Орлов съездил в Москву на разговор с Пумпянским

Был ли на празднике Пумпянского в Москве кто-то еще из VIP, пока не известно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Срочному отъезду главы Екатеринбурга Алексея Орлова в Москву (он был там на неделе с 15-го по 19 ноября на экзаменах в «Сколково», а 22 ноября снова улетел в столицу) нашлось объяснение. В бизнес-тусовке говорят, что вечером 22-го Орлов поздравлял главу ГК «Синара» Дмитрия Пумпянского с 20-летием холдинга. А после они о чем-то беседовали — вероятно, обсуждали совместные проекты.

Депутаты обиделись на игнор от авторов статусного вечера

По слухам, некоторые депутаты думы Екатеринбурга озабочены отсутствием приглашения на вечер в городском музее истории, где чествовали новых почетных граждан и обладателей премии Татищева и де Геннина. В зале были Куйвашев, Орлов, спикер думы Игорь Володин, его зам Виктор Тестов, чиновники и лауреаты прошлых лет. «А почему не позвали нас?» — интересовались в частных разговорах народные избранники. При этом завсегдатаи таких мероприятий утверждают, что и в прошлые годы они проходили без рядовых депутатов.

Кадры бегут из угрозыска

Ситуация с кадрами в отделе уголовного розыска дошла до критической отметки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ситуация с кадрами в отделе уголовного розыска УМВД по Екатеринбургу дошла до критической отметки. Так, в отделе полиции №11 из сотрудников уголовного розыска остались только начальник подразделения, оперуполномоченный и стажер. Инсайдеры сообщают, что недавно сотрудники ОП №11 приезжали в УМВД, прося о поддержке, но не нашли ее. В УМВД им объяснили, что по штату в уголовном розыске УМВД должно числиться 90 человек, а на сегодняшний день около 70. Как будут решать острую проблему, похоже, не знает никто.

Пышминского мэра может сдать коммунальщик

Уголовное дело, возбужденное в отношении заместителя директора МУП «Водоканалсервис» Пышминского городского округа Александра Привалова (он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями), станет решающим фактором в дальнейшей политической карьере главы муниципалитета Виктора Соколова. У силовиков есть все необходимые данные, чтобы и дальше продолжить «копать» под Привалова и заключенные «Водоканалом» контракты, однако есть мнение, что ему предложат сделку, на которую он, скорее всего, даст согласие. Условие одно — Привалов должен дать «расклад» на Соколова, у которого в следующем году заканчивается срок полномочий.

Театр драмы хотят снести

Театр драмы в Екатеринбурге могут снести и на его месте построить новый Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Говорят, в профильных кругах все чаще возникает вопрос о сносе нынешнего здания театра драмы и строительстве нового — более современного и вместительного. Дело не только в плачевном техническом состоянии сооружения. Руководство театра уже не в первый раз говорит, что им надоело выполнять функции похоронного бюро — из-за близости к областному правительству церемонии прощания с заслуженными свердловчанами чаще всего проходят именно в драмтеатре.

«ВСМПО-Ависма» меняет главу в Верхней Салде

Кадровая чехарда в Верхней Салде переметнулась в городскую плоскость. По словам инсайдеров, новая команда управлецев «ВСМПО-Ависма» намерена поменять главу Верхней Салды Константина Носкова, назначенного на должность меньше года назад. Представители титановой корпорации завели на место замглавы по соцвопросам своего человека из Ижевска — Игоря Сальникова. Носкова скорее всего уберут до нового года. Предполагается, что нынешнего зама по соцвопросам администрации переведут в Горнозаводской управленческий округ к Евгению Каюмову», — рассказали собеседники.

Охрана «Гринвича» сбилась с ног в поисках паспорта

Рассказывают, что в минувшее воскресенье в «Гринвиче» произошел нерядовой инцидент. «Все посты охраны зарядили искать документ,который потеряла некая Татьяна Валерьевна», — рассказал один из очевидцев. Чем закончилась операция, неизвестно. Но слухачи удивляясь вспоминают, что точно также зовут супругу совладельца ТЦ Игоря Заводовского. Официально же об эпизоде ничего не известно.

ХК «Автомобилист» на грани кризиса

ХК «Автомобилист» проиграл семь игр из последних восьми в регулярном чемпионате КХЛ. Последний матч клуба с хабаровским «Амуром» показал, что вложенные УГМК два миллиарда рублей в состав не дают плоды. При этом свой пост сохраняет канадский специалист Бил Питерс, который в прошлом году не прошел и первый круг плей-офф. Инсайдеры отмечают, что основные спонсоры команды в лице УГМК просто не видят или не хотят замечать проблем с игрой и системой главного тренера. «В плей-офф при Питерсе „Автомобилисту“ ничего не светит. Не светит еще и по той причине, что пропускают уральцы на уровне аутсайдеров этого сезона. Новые игроки не играют на том уровне, на котором получают зарплату», — отмечают люди, знакомые с проблемами команды.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.