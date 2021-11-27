Курганский областной суд не нашел состава правонарушения в действиях Дмитрия Ильтякова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Административное дело, возбужденное после шествия работников курганского предприятия «Велес» возле избирательного участка, прекращено. Курганский областной суд не нашел в этом состава правонарушения, передает корреспондент URA.RU. Ответчиком по делу выступал гендиректор «Велеса», депутат Курганской областной думы Дмитрий Ильтяков.

«Прекратить производство по делу об административном правонарушении в связи с отсутствием состава административного правонарушения. Решение может быть пересмотрено председателем Седьмого кассационного суда или его заместителем по жалобам лиц, участвующим в деле, а также по протесту прокурора Курганской области или его заместителя», — озвучил решение судья.

Изначально дело о несогласованной с властями демонстрации возле избирательного участка в день выборов в Госдуму рассматривал городской суд. Он принял решение прекратить административное производство в связи с отсутствием события правонарушения. «Старший инспектор УМВД России по городу Кургану обратилась с жалобой на постановление судьи Курганского городского суда, которым прекращено производство по делу в отношении Ильтякова», — сообщили в суде.

Представитель Ильтякова в суде заявила, что в этот день работники «Велеса» праздновали день рождения предприятия. «То, что было организовано с шарами, с плакатами и оркестром — это касалось только дня рождения „Велеса“. Не было установлено, что именно Ильтяков каким-то образом организовывал или способствовал тому, чтобы люди в большом количестве пошли на голосование», — рассказала юрист.

Шествие, в котором полиция нашла признаки правонарушения, произошло 17 сентября возле школы №7, где был открыт избирательный участок. Оно сопровождалось выступлением духового оркестра «Академия». Перед этим представители компании «Велес» во «Вконтакте» сообщали о предстоящем выступлении оркестра на избирательном участке. На странице предприятия в Facebook сообщается, что оно было основано 18 сентября 1995 года.

Шествие возле избирательного участка 17 сентября объяснили празднованием дня рождения мясокомбината «Велес» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU