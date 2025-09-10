Американский фильм, где Путина сыграл Джуд Лоу, покажут в России

В России планируют показать фильм «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу
Роль Путина сыграет актер из Британии
Роль Путина сыграет актер из Британии Фото:

В России собираются запустить в прокат кинофильм «Кремлевский волшебник», где роль президента РФ Владимира Путина сыграл Джуд Лоу. Об этом сообщили источники.

«К премьере фильма „Кремлевский волшебник“ готовятся несколько кинотеатров», — передает РИА Новости со ссылкой на свои источники. О дате выхода картины пока не сообщается.

Ранее Джуд Лоу на пресс-конференции Венецианского кинофестиваля заявил, что не опасался возможных последствий, когда соглашался на роль президента Путина. Картина рассказывает о политической трансформации современной России. Это первая крупная международная лента, где роль российского лидера исполнил западный актер. Съемки картины проходили в Европе в условиях повышенной секретности.

