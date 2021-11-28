28 ноября 2021
27 ноября 2021
26 ноября 2021

Помощник экс-мэра Екатеринбурга решился отдать зарплату на метро. Флешмоб запустил Ургант

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур «Развитие метрополитена в Екатеринбурге». Екатеринбург, схема метрополитена, екатеринбургский метрополитен, метрополитен, вагон метро
Город ждет новую ветку метро уже более 30 лет Фото:

Помощник зампреда Свердловского заксобрания Аркадия Чернецкого Константин Пудов предложил свою помощь в строительстве новой ветки метро в Екатеринбурге. Об этом он написал в своем аккаунте на Facebook.

«Все время, сколько мы работали в городе — метро строили. Нужно продолжать! Итак: если городские и областные власти реально начнут строительство второй линии метро — отдам одну месячную зарплату», — написал помощник экс-сенатора.

Такой флешмоб начал телеведущий Иван Ургант на премии Е1, которая проходила в Екатеринбурге в пятницу, 26 ноября. По предложению мэра Екатеринбурга Алексея Орлова шоумен согласился отдать один из своих новогодних гонораров на строительство метро. «Ну, а почему не отдать-то, не детям же мне отдавать больным его. Конечно, вам отдам, в мэрию отнесу!» — пошутил телеведущий. Ранее власти Екатеринбурга вновь отложили проектирование новой ветки метро до 2024 года, ради строительства городской электрички.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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