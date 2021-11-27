Жителей ЯНАО ждет холодная рабочая неделя

Рабочая неделя в ЯНАО будет холодной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На протяжении всей недели в ЯНАО температура воздуха понизится до -27 градусов. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.

«В понедельник 29 ноября температура воздуха составит от -17 до -22 градусов. Ветер юго-восточный и северо-восточный до 12 метров в секунду. В отдельных районах ожидается изморозь. Со вторника похолодание до -27, местами -13», — говорится в сообщении Обь-Иртышского УГМС.

По данным Gismeteo, в Ноябрьске и южных муниципалитетах ЯНАО произойдет резкое потепление с -20 до -2 градусов, после чего до конца недели температура днем составит -15 градусов, ночью похолодает до -24. Синоптики прогнозируют потепление в пятницу до -14 градусов тепла.

Ранее URA.RU сообщало, что в выходные в ЯНАО были холодными: температура воздуха достигала -32 градусов. Скорость ветра составила до 10 метров в секунду.