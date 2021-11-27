На пермских заправках резко подорожал бензин

Второй за неделю резкий скачок цен на бензин отметили в пермском УФАС Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Пермское управление ФАС начало проверку после резкого повышения цен на бензин и дизельное топливо на заправках компании «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт». В ведомстве усомнились в обоснованности новых ценников.

«На АЗС ООО „ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт“ в Пермском крае 27 и 28 ноября 2021 года произошло второе за неделю резкое повышение общего уровня розничных цен. Суммарный рост составил по бензинам АИ-92 и ЭКТО-92, АИ-95 — 64 копейки за литр, по дизельному топливу— 1,60 рубля за литр», — говорится в сообщении на сайте УФАС по Пермском краю.

Антимонопольщики отмечают, что за последний год рост цен на АЗС компании составил более 7%, что близко к показателям общей инфляции, которая в Пермском крае составила 6,77%. При этом биржевые индексы на нефтепродукты демонстрируют понижательный тренд с октября. Так, по данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевая биржи с 1 октября по 26 ноября стоимость бензина АИ-92 снизилась на 13,25%, а марки АИ-95 на 15,42%. В УФАС подчеркивают, что ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» в Пермском крае занимает доминирующее положение на рынке розничной продажи автомобильного топлива с долей свыше 70%.