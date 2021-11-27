Курганские антиваксеры поспорили с судьей из-за QR-кодов

Из-за QR-кодов курганцы оспаривают постановление губернатора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

В Кургане противники вакцинации от коронавируса поспорили с судьей из-за введения QR-кодов. В Курганском областном суде рассматривается массовый иск против постановления губернатора о введении обязательных QR-кодов для посещения учреждений, передает журналист URA.RU из зала суда.

«Прошу признать постановление губернатора о введении обязательных QR-кодов и ограничение посещения граждан, которые не имеют этих кодов, нарушающим законодательство РФ. Те, кто не имеет QR-кодов в свободе ограничиваются», — зачитал правозащитник Габдулла Исакаев, который представляет истцов.

Одна из заявительниц в суде пояснила, что хочет свободно перемещаться, и никому ничего не предъявлять. Однако судья на это ответил: «Абсолютной свободы тоже не бывает. Даже на автовокзале вы должны предъявить паспорт, чтобы купить билеты, например». Истица в ответ сказала, что паспорт нужен, чтобы купить билет. При этом даже если она ничего не покупает, она не может попасть в здание.

Изначально на заседании выступила лишь одна истица. Судья при этом предложил высказаться и другим заявителям, однако они отказались. «С какой целью вы тогда так долго и трудно добирались? Смысл тогда вашего присутствия какой сегодня?», — сказал судья.

Далее он сам стал опрашивать истцов. Выяснилось, что одна из женщин переболела коронавирусом. Все документы об этом есть в поликлинике. При этом женщина отказывается брать справку о перенесенном заболевании. «Я не буду ее получать, я не хочу. Я не скот, я не товар, чтобы мне носить на себе клеймо. Я не хочу, чтобы права и свободы граждан не ограничивались, это незаконно», — сказала участница процесса.

URA.RU курганцы подали массовый иск в суд по поводу проверки законности постановления губернатора Курганской области. Оно касается введения требования предъявлять QR-коды для посещения учреждений.