Из-за QR-кодов курганцы оспаривают постановление губернатора

Курганцы подали иск против вакцинации и QR-кодов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Курганцы подали массовый иск в суд по поводу проверки законности постановления губернатора Курганской области. Оно касается введения требования предъявлять QR-коды для посещения учреждений. Информация о поступлении иска размещена на сайте Курганского областного суда.

«Группа граждан оспаривает введенную на территории Курганской области постановлением губернатора норму об обязательном предъявлении с 18 октября 2021 г. QR-кода или медицинских документов при посещении спортивных, зрелищных мероприятий, посещении организаций, оказывающих услуги в сфере культуры, спорта, общественного питания, гостиничных услуг, услуг санаторно-курортных организаций, бытовых услуг, торговых и торгово-развлекательные центров», — говорится на сайте суда. Предварительное судебное заседание по административному делу назначено на 29 ноября 2021 г.

По открытым данным с сайта суда, иск подали 18 человек, представитель — Габдулла Исакаев. Ответчиком является губернатор Курганской области. Также одной из сторон по делу является прокуратура Курганской области. В пресс-службу правительства направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

URA.RU писало, что в Кургане готовится коллективный иск по оспариванию распоряжения главного санитарного врача Курганской области об обязательной вакцинации для определенных групп населения против COVID-19 и введения QR-кодов.