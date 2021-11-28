28 ноября 2021
27 ноября 2021
26 ноября 2021

Свердловские меценаты купили детской больнице технику на миллионы

© Служба новостей «URA.RU»
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Планируется, что обновленное отделение больницы откроется в начале декабря Фото:

Областной детской клинической больнице в Екатеринбурге приобрели мебель и необходимое оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда Святой Екатерины.

«Приняли решение поддержать больницу и профинансировали покупку мебели и необходимого оборудования, чтобы врачи могли помогать юным пациентам в комфортных условиях», — сообщила пресс-служба.

Врачи помогают пациентам с врожденными патологиями опорно-двигательного аппарата, приобретенными деформациями, а также детям с травмами и последствиями травм. Малышам проводят высокотехнологичные восстановительные операции, а в отделении проходит реабилитация для восстановления функций тела.

Общая сумма закупки составила более шести миллионов рублей. Отделение травматологии рассчитано на 20 коек и принимает детей с двухнедельного возраста. За год через отделение проходит до 600 детей. Планируется, что травматолого-ортопедическое отделение больницы откроется в начале декабря.

Ранее пресс-служба сообщила о том, что учредителями Фонда святой Екатерины реализуется масштабная гуманитарная программа по поддержке медицинских учреждений Екатеринбурга и Свердловской области, на которую выделили около 1,8 млрд руб. С весны 2020 года учредителями Фонда святой Екатерины — гендиректором УГМК Андреем Козицыным, председателем совета директоров РМК Игорем Алтушкиным и владельцем группы компаний «Сима-ленд» Андреем Симановским — реализуется масштабная программа по поддержке медицинских учреждений Екатеринбурга и Свердловской области. На данную программу выделено уже более 2 млрд рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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