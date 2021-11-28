28 ноября 2021
27 ноября 2021
26 ноября 2021

Бизнесмен из Екатеринбурга объявила бойкот ТЦ из-за QR-кодов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проверка qr кодов в торговом центре Галерея Вояж. Тюмень , проверка qr-кода, вход в торговый центр
Свердловский бизнес просит отменить часть ограничений Фото:
новость из сюжета
В России повсеместно введут QR-коды

Бизнесвумен из Екатеринбурга Наталья Мухлынина объявила бойкот торговым центрам из-за введения QR-кодов. Заявление женщина сделала на общественных слушаниях на тему «Внесение изменений в федеральное законодательство в части введения системы QR-кодов», передает корреспондент URA.RU.

«За первую неделю ноября общепит, кинотеатры, индустрия красоты, ТРЦ говорили о спаде потребительского трафика на 60 — 100%. Мало кто получил субсидии от государства, а расходы на организацию проверочных пунктов выросли. У меня есть QR-код, но я не пойду в ТРЦ. Я объявляю бойкот торговым центрам. Необходимо решить вопрос с поддержкой граждан и бизнеса», — отметила женщина.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге (Свердловская область) прошло закрытое совещание с участием вице-губернатора Павла Крекова и представителей торговых центров. Бизнес-сообщество попросило ослабить ковидный режим и поддержать отрасль. Данные об убытках предоставили 15 торговых центров Екатеринбурга.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...