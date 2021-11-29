Тишковец предупредил россиян об ухудшении здоровья из-за погоды

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У гипертоников может ухудшиться самочувствие Фото:

Утром 30 ноября в Москве будет установлено рекордно низкое атмосферное давление, что может привести к ухудшению состояния у гипотоников. Об этом сообщил синоптик Евгений Тишковец на своей странице в Instagram.

«При таком очень низком атмосферном давлении может ухудшиться состояние здоровья у гипотоников, у которых может наблюдаться падение артериального давления, снижение сосудистого тонуса и обострение таких симптомов, характерных для гипотонии, как кислородное голодание, головокружение, слабость, мелькание „мушек“ в глазах, тошнота», — отмечает Тишковец. Изменения в атмосферном давлении прогнозируются 30 ноября, в 7:00.

Синоптик сообщает, что в этот день в столице показания барометров опустятся до 712 мм рт. ст. и будут оставаться на таком уровне в течение 2 часов. Таким образом, для этого дня будет побит рекорд 1988 года — 718 мм рт. ст. Такой результат на 33-35 единиц ниже нормы, отмечает Тишковец. В дневное время атмосферное давление будет расти и к вечеру составит 719 мм рт.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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