Тишковец предупредил россиян об ухудшении здоровья из-за погоды

У гипертоников может ухудшиться самочувствие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Утром 30 ноября в Москве будет установлено рекордно низкое атмосферное давление, что может привести к ухудшению состояния у гипотоников. Об этом сообщил синоптик Евгений Тишковец на своей странице в Instagram.

«При таком очень низком атмосферном давлении может ухудшиться состояние здоровья у гипотоников, у которых может наблюдаться падение артериального давления, снижение сосудистого тонуса и обострение таких симптомов, характерных для гипотонии, как кислородное голодание, головокружение, слабость, мелькание „мушек“ в глазах, тошнота», — отмечает Тишковец. Изменения в атмосферном давлении прогнозируются 30 ноября, в 7:00.

Синоптик сообщает, что в этот день в столице показания барометров опустятся до 712 мм рт. ст. и будут оставаться на таком уровне в течение 2 часов. Таким образом, для этого дня будет побит рекорд 1988 года — 718 мм рт. ст. Такой результат на 33-35 единиц ниже нормы, отмечает Тишковец. В дневное время атмосферное давление будет расти и к вечеру составит 719 мм рт.