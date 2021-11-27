27 ноября 2021
26 ноября 2021

Власти затягивают трудоустройство скандального пермского министра

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства. Пермь, торчинский вячеслав
Вячеславу Торчинскому придется задержаться в министерстве Фото:
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Перестановки в правительстве Пермского края

Переход министра культуры Пермского края Вячеслава Торчинского на пост директора Пермской государственной художественной галереи отложен. Руководитель галереи Юлия Тавризян пока также останется на своем месте. Такое решение принято краевыми властями.

«Власти Пермского края приостановили кадровые перестановки. Сейчас идут необходимые согласования [по кандидатам]. Как только появится официальная информация, она будет оперативно предоставлена», — пишет Properm.ru со ссылкой на источник в правительстве края.

Собеседник URA.RU в структурах краевого правительства подтвердил данную информацию: «Пока никаких кадровых решений не принято». Предполагается, что кадровые перестановки завершатся до середины декабря. Ранее стало известно, что Торчинский возглавит Пермскую государственную художественную галерею и станет курировать строительство нового здания для ПГХГ. Инсайдер информагентства в правительстве Прикамья сообщал, что Торчинский якобы сам способствовал тому, чтобы его сняли с должности министра, поскольку «везде видел заговорщиков» и не раз писал заявления на увольнения.

В свою очередь Тавризян, как сообщалось, займет пост замруководителя культурного учреждения. Данное решение вызвало негативную реакцию в культурной среде краевой столицы. Сама Тавризян, комментируя кадровые перестановки, заявляла, что «открыта предложениям».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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