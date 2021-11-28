Челябинским сотрудникам скорой помощи изменят ночные выплаты

На эти цели власти заложили 200 млн рублей (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области фельдшерам и водителям скорой помощи будут 100% оплачивать ночные дежурства. На эти цели из регионального бюджета дополнительно заложено 200 млн рублей. Это решение было озвучено на встрече первого вице-губернатора области Ирины Гехт с представителями отрасли.

«Встретились вновь с фельдшерами и водителями станций Скорой медицинской помощи. Было менее эмоционально, сегодня многие улыбались и говорили слова благодарности. С 1 января 2022 года оплата ночных составит 100%. На эти цели более 200 млн рублей дополнительно заложили в областном бюджете», — сообщила Гехт в Facebook.

Как рассказала Гехт URA.RU, раньше ночные выплаты фельдшерам и водителям скорой составляли от 30 до 50%. Помимо выплат, куратор медицины в регионе также озвучила активистам и другие решения, которые были приняты губернатором Алексеем Текслером.

Так региональные машины скорой помощи оборудуют трекерами для оперативного вызова в случае опасности. Приобретаются мобильные мойки для машин для 4-х подстанций Челябинска (3 уже сделаны). Подобная практика будет распространена на всю область.