Конкурс по отбору кандидатур на пост главы Кетовского района назначен на 15 марта 2022 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новый конкурс по отбору кандидатур на должность главы Кетовского района Курганской области (так называемой «курганской Рублевки») назначен на 15 марта 2022 года. Решение об этом приняла районная дума. Предыдущий конкурс, назначенный на 12 ноября, не состоялся из-за отсутствия конкуренции.

«Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы Кетовского района. Дата, время проведения конкурса: 15 марта 2022 года, в 10 часов по местному времени. Срок и место приема документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Кетовского района: с 17 января по 3 февраля 2022 года», — говорится в решении думы, опубликованном на сайте администрации района.

Кандидаты, успешно прошедшие конкурсные процедуры, будут допущены к выборам главы района. Голосовать будут депутаты местной думы.

Экс-глава Кетовского района Сергей Дудин 2 июля ушел в отставку по собственному желанию. До выборов нового главы муниципалитетом временно руководит Андрей Дружков, который до 1 июля занимал пост главы Частоозерского района Курганской области. Ранее конкурс по отбору кандидатур на пост главы Кетовского района был запланирован на 12 ноября, но он не состоялся, так как документы для участия в конкурсе представили менее двух претендентов.

Ранее источники URA.RU сообщали, что власти Курганской области обсуждают возможность отмены выборов главы Кетовского района. Это объяснялось муниципальной реформой, по итогам которой район будет преобразован в округ, и менее чем через год снова придется объявлять конкурс на пост главы. На прошлой неделе депутаты районной думы приняли решение внести законопроект о проведении такой реформы в порядке законодательной инициативы в Курганскую областную думу.