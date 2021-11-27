В ЯНАО выплатят по 150 тысяч рублей победителям школьных олимпиад

Школьники ЯНАО получат до 150 тысяч на подготовку к олимпиадам Фото: Анна Майорова © URA.RU

Правительство ЯНАО выделит субсидии школьникам, которые успешно участвуют в учебных олимпиадах. Об этом сообщается на официальном сайте правительства ЯНАО.

«Проект „ЯНАОлимп“ предполагает поддержку обучающихся автономного округа, которые успешно участвуют в олимпиадном движении и могут стать победителями или призерами Всероссийской олимпиады школьников или олимпиад из перечня Министерства высшего образования и науки РФ», — говорится в сообщении правительства.

Победители олимпиад с 7 и до 10 класса получат по 150 тысяч рублей, а одиннадцатиклассники — 100 тысяч на обучение и подготовку по одному предмету из списка всероссийской олимпиады школьников. Помимо этого, сертификатом можно оплатить расходы до места проведения образовательных курсов и обратно. Власти планируют предоставить 58 сертификатов лучшим в рейтинге олимпиад и обладателям статуса «победитель» или «призер».

«Этот год мы на Ямале объявили Годом талантов, чтобы усилить систему поддержки одаренных детей. Одну из новых мер вводим для олимпиадников. Наши школьники показывают хорошие результаты на всех уровнях. Округ входит в ТОП-30 регионов по достижениям на заключительном этапе Всероссийской олимпиады. Сертификаты помогут нашим ребятам еще лучше подготовиться к испытаниям, позаниматься с преподавателями ведущих вузов страны», — приводит слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства.