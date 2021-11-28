В финал конкурса по пространственно-архитектурному устройству территории у екатеринбургского аэропорта Кольцово вышли три композиции. При этом председатель жюри, вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов намекнул, что два проекта из пяти представленных могли бы быть установлены в других местах, передает корреспондент URA.RU.
«Были жаркие дебаты. Однозначного решения не было, поэтому было принято комиссионное решение пропустить из пяти участников трех и с некоторыми пожеланиями и изменениями откорректировать технические задания. Соответственно будет проведено дополнительное голосование», — выступил по окончанию заседания Галямов.
В тройке финалистов оказались три композиции — работа «Красный клубок» от бюро Megabudka, Демидовский узел «Архитектурного бюро Асадова» и композиция слова «Урал» Каменского, Любавина, Родионова и Селезнева.
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