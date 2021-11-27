27 ноября 2021
26 ноября 2021

После публикации URA.RU в больнице ЯНАО началась проверка

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Прокуратура нагрянула с проверкой в больницу ЯНАО Фото:
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В Аксарковской центральной районной больнице прокуратура проводит проверку после публикации агентства о том, что в этом медучреждении женщине из Харпа (ЯНАО) с подозрением на рак не могут помочь. Об этом URA.RU сообщил источник.

«После публикации прокуратура занялась проверкой больницы. Пока она еще идет», — рассказал собеседник.

В надзорном ведомстве URA.RU подтвердили эту информацию. «Да, действительно проводится проверка. Мы по всем таким публикациям это делаем», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Эта же информация была запрошена и у самой больницы. Там URA.RU сообщили о служебной проверке. «В настоящий момент в Аксарковской ЦРБ по данной ситуации проводится служебная проверка. Добавим, что после обращения (пациентки — прим. URA.RU) в больницу вся помощь была оказана в полном объеме, определена дальнейшая тактика обследования и лечения», — заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что из-за коронавирусных ограничений и занятости медперсонала девушке с подозрением на онкологию не могут выдать направление на лечение в Тюмени. В больнице тогда сообщили, что пациентка не обращалась за помощью с лета.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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