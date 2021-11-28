Челябинская прокуратура вступилась за водителей из-за штрафов

Огромные штрафы дальнобойщики начали получать еще летом (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Челябинской области выявила нарушения в системе видеофиксации габаритов и весового контроля у коммерческого транспорта в регионе. Об этом URA.RU рассказал бизнес-омбудсмен области Александр Гончаров. По системе рамочного контроля водителям фур в ГИБДД выписывали астрономические штрафы.

«Прокуратура области провела поверку системы весогабаритного контроля. Были выявлены нарушения. Министерству дорожного хозяйства и транспорта региона надзорным ведомством внесено представление», — сообщил URA.RU Гончаров.

Ранее дальнобойщики заявляли, что проблемы на дорогах области у них начались в июле текущего года. Водители массово сообщали, что в регионе неисправен комплекс видеофиксации. «Это просто крах и разорение! Машины все стандартные! Ездим по всем областям. Осуществите проверку этих рамок! Остановите беспредел!» — жаловались дальнобойщики. В региональном миндортрансе на тот момент эту проблему официально отрицали.

«С 10 сентября система АПВГК переведена в тестовый режим работы. Данные из системы не передаются. Прокуратурой области была проведена проверка работы системы весогабаритного контроля, направлено представление. Данное представление находится на рассмотрении в министерстве», — прокомментировали URA.RU в региональном миндортрансе.

В надзорном ведомстве URA.RU пока не стали комментировать свое решение. По словам Гончарова, обращений на эту тему к нему много, и он знает, что некоторые из них оспаривают штрафы в суде. Омбудсмен добавил, что он и его аппарат готовы помочь дальнобойщикам защитить в судах их права. Сбой в системе осенью признали и в управлении ГИБДД по Челябинской области. В ГИБДД было принято решение остановить прием фотоматериалов с пунктов весогабаритного контроля.