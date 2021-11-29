Трассу Пермь — Екатеринбург перекроют в обе стороны

В ночь на 3 декабря на дороге будут вестись строительные работы (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Движение на трассе Пермь — Екатеринбург будет перекрыто в обе стороны в ночь со 2 на 3 декабря. На участке возле свердловского села Киргишаны рабочие будут устанавливать мост для пешеходов. Об этом сообщили в «Уралуправтодоре».

«На трассе Пермь — Екатеринбург планируется временное закрытие движения транспорта в связи с проведением работ по установке надземного пешеходного перехода. Для безопасного монтажа пролетных строений планируется закрытие движения. 2 декабря с 23:00 до 23:40 будет перекрыто движение в обоих направлениях», — говорится в заявлении на сайте «Уралуправтодора».

В конце ноября дорогу между Екатеринбургом и Пермью уже перекрывали. Движение было остановлено на 15 минут ради строительных работ. Ранее URA.RU сообщало, что трассу Пермь — Екатеринбург планируют расширить до четырех полос. Работы должны быть закончены до осени 2023 года.