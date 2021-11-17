В Свердловской области закроют движение на 2 федеральных трассах

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На федеральных трассах вокруг Екатеринбурга перекроют дороги для установки информационных табло Фото:

В ноябре из-за ремонтных работ на федеральных автодорогах из Екатеринбурга в Тюмень и Пермь временно будет перекрыто движение транспорта в обоих направлениях. Сообщения об этом размещены на сайте ФКУ «Уралуправтодор». Ограничения движения связаны с работами по установке табло информации на участках автотрасс.

«19 ноября на федеральной трассе Екатеринбург-Тюмень планируется временное закрытие движения транспорта с 03-00 до 03-15 в обоих направлениях. На трассе Пермь-Екатеринбург для безопасного монтажа пролетных строений планируется закрытие движения 23 ноября с 01-00 до 01-15 в оба направления», — говорится в сообщении «Уралуправтодора».

В учреждении просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим. А также учитывать информацию при планировании своего маршрута.

Как сообщало URA.RU, в ноябре движение по трассе Екатеринбург—Тюмень было временно приостановлено 15 ноября. Также «Уралуправтодор» предупреждал об ограничении движения по этой федеральной трассе 18 ноября. Перекрытие дороги также связано с установкой на дороге табло.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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