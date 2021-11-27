Убийца из Перми получил 19 лет за надругательство над ребенком

К завершению срока преступнику исполнится 70 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ранее судимый за убийство 51-летний пермяк проведет 19 лет в колонии особого режима за неоднократное надругательство над маленькой падчерицей. Об этом сообщили URA.RU в следственном управлении СКР по Пермскому краю.

«В 2018 году осужденный, находясь в квартире, совершил в отношении малолетней падчерицы насильственные действия сексуального характера. О совершенных преступлениях мать потерпевшей узнала от родственников подруги дочери, когда потерпевшая рассказала сверстнице о происходящем. Женщина обратилась в правоохранительные органы», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В ходе следствия и суда были доказаны два преступных эпизода, предусмотренных п.«б» ч.4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Суд отправил убийцу-педофила на 19 лет в исправительную колонию особого режима. Приговор вступил в законную силу.