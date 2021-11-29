В России начали отменять COVID-ограничения

В Крыму снимут запрет на работу общепита в ночное время, наполняемость залов в театрах и кинотеатрах увеличат с 50% до 70%. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице в соцсети в «ВКонтакте».
«Принято решение о скором внесении изменений в указ о режиме повышенной готовности в Республике Крым, в рамках которого учреждения общепита вновь смогут работать в ночное время, при этом наполняемость залов в театрах и кинотеатрах расширяется с 50% до 70%. Кроме этого, вакцинированным гражданам 60+ будут восстановлены льготы на проезд в общественном транспорте», — заявил Аксенов.
По его словам, эти решения приняты на фоне снижения темпов заболеваемости в Крыму. Он уточнил, что снять ограничения планируется с 1 декабря.
Ранее Владимир Путин дал руководителям регионов рекомендацию взять под личный контроль своевременное введение и соблюдение ограничений, связанных с пандемией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле отслеживают предлагаемые регионами меры по борьбе с коронавирусом, пишет RT.
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