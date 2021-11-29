Экономист назвала категории россиян с правом на досрочную пенсию

В России 18 категорий россиян имеют право на досрочный выход на пенсию. Об этом сообщила доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
«Для каждой группы есть определенные условия выхода на досрочную пенсию — это достижение указанного возраста, наличие страхового стажа и определенный стаж работы по указанному направлению. К этой группе относятся работники, занятые на вредных, опасных работах, горячих цехах, работники железнодорожного транспорта и метрополитена и многих других», — передает агентство «Прайм».
Кроме того, на досрочную пенсию могут рассчитывать женщины, родившие определенное количество детей, опекуны, граждане с определенными заболеваниями. Также выход на пенсию досрочно гарантирован учителям и врачам при наличии специального стажа, военнослужащим, сотрудникам МВД, Росгвардии, космонавтам, летчикам-испытателям и чиновникам федерального уровня.
Ранее сообщалось, что в 2022 году в России начнут действовать новые правила выплаты пенсий, разработанные Министерством труда и социальной защиты РФ. Введение новых правил связано с появлением электронных документов и изменением в пенсионном законодательстве. При трудоустройстве пенсионер обязан сообщить об этом в Пенсионный фонд России. Если он этого не сделает, ему придется вернуть незаконно полученную сумму государству.
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