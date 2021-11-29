29 ноября 2021

МИД РФ: Госдеп США обманул весь мир

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Здание ООН в Нью-Йорке и Иван Некрасов., сша, госдеп
Анатолий Антонов заявил, что Госдеп преднамеренно искажает факты о высылке дипломатов РФ из США Фото:

Государственный департамент США преднамеренно искажает информацию о высылке дипломатов РФ из страны. Об том сообщил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, этим американский МИД вводит в заблуждение мировую общественность.

Ранее заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Джалина Портер заявила, что предстоящий отъезд 55 российских дипломатов из страны не является высылкой или мерой наказания. По ее словам, США не намерены прекращать сотрудничество с Россией, передает телеканал 360.

«США пытается ввести в заблуждение местную и мировую общественность, преднамеренно искажая факты. Заявление о том, что отъезд 55 российских дипломатов нельзя расценивать как высылку, также не выдерживает критики. Нам было четко обозначено, что в случае отказа выполнить данное требование россияне будут лишены иммунитета и иных дипломатических привилегий. Таким образом, речь идет о фактическом выдворении», — передает РИА «Новости» слова посла.

Ранее Антонов сообщал, что США выгоняет из страны 27 российских дипломатов с их семьями. По словам российского посла, у жен дипломатов отбирают аккредитацию, детям не дают визы, уточняет Царьград.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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