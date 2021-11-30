В Кемерове произошел пожар в торговом центре

Из здания эвакуировали посетителей и сотрудников Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Кемерове произошел пожар в ресторане «Прованс», который находится в крупном торговом центре «Променад-3». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«В помещении ресторана „Прованс“ на пр. Ленина, 59 ликвидировано возгорание в вентиляционном коробе. Сейчас проводятся проливка, разборка, дымоудаление. Пострадавших нет», — приводит «Комсомольская правда» информацию, полученную от пресс-службы администрации.

По словам очевидцев, из помещения эвакуировали всех посетителей и сотрудников. Как сообщили изданию в кемеровской мэрии, всего из ТЦ вывели около 240 человек. На данный момент пожар потушен.

Отмечается, что специалисты выясняют причину случившегося. По некоторым источникам, инцидент произошел из-за возгорания отложившегося жира в вытяжке ресторана.

В марте 2018 года в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошло возгорание. Жертвами ЧП стали 60 человек. Позднее суд вынес приговор по делу о трагедии, представители управляющих компаний получили крупные тюремные сроки.