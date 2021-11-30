В Кемерове произошел пожар в торговом центре

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Пожар в здании бывших мастерских Союза художников на улице Сони Морозовой. Екатеринбург, пожар, огонь, тушение пожара, пожарные, возгорание, пожарник, пожаротушение, Мчс россии, пламя, улица сони морозовой161, здание мастерских союза художников
Из здания эвакуировали посетителей и сотрудников Фото:

В Кемерове произошел пожар в ресторане «Прованс», который находится в крупном торговом центре «Променад-3». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«В помещении ресторана „Прованс“ на пр. Ленина, 59 ликвидировано возгорание в вентиляционном коробе. Сейчас проводятся проливка, разборка, дымоудаление. Пострадавших нет», — приводит «Комсомольская правда» информацию, полученную от пресс-службы администрации.

По словам очевидцев, из помещения эвакуировали всех посетителей и сотрудников. Как сообщили изданию в кемеровской мэрии, всего из ТЦ вывели около 240 человек. На данный момент пожар потушен.

Отмечается, что специалисты выясняют причину случившегося. По некоторым источникам, инцидент произошел из-за возгорания отложившегося жира в вытяжке ресторана.

В марте 2018 года в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошло возгорание. Жертвами ЧП стали 60 человек. Позднее суд вынес приговор по делу о трагедии, представители управляющих компаний получили крупные тюремные сроки.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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