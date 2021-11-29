29 ноября 2021
27 ноября 2021

В центре Кургана появятся гигантские светящиеся медведи

© Служба новостей «URA.RU»
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Высота фигур достигает 11 метров Фото:

«Сибирско-Уральская энергетическая компания» установит на Троицкой площади в Кургане светодиодную инсталляцию «Белые медведи». Конструкцию привезут в город 30 ноября, сообщили URA.RU в пресс-службе компании.

«Композиция „Белые медведи“ — это семья из медведицы и трех медвежат в окружении световых пирамид и елей. В составе композиции — семь фигур высотой до 11 метров. Сегодня вечером светящиеся медвежата проедут по несколькими улицам Кургана, прежде чем прибыть на площадь», — рассказали энергетики.

Инсталляция — часть арт-проекта СУЭНКО «ПРО.Свет». Перед новогодними праздниками энергетики украшают различными светодиодными фигурами и другие города, населенные пункты Курганской и Тюменской областей. Скоро светящиеся порталы СУЭНКО свяжут между собой 16 населенных пунктов двух регионов, отметили в компании. Среди них Курган, Шадринск, Шатрово, Шумиха, Целинное, Альменево, Мишкино, Щучье, Куртамыш, Частоозерье и Мокроусово.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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