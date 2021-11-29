В Тюмени погиб ребенок, на которого упал старый телевизор

ЧП произошло в одной из тюменских квартир Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени двухлетний ребенок скончался после того, как на него упал старый телевизор. От веса техники он получил серьезные травмы. ЧП произошло 24 ноября в одной из тюменских квартир. Об этом местным журналистам стало известно из собственных источников.

«Его мама отлучилась ненадолго из дома и, когда вернулась, увидела, что на ее сыне лежит телевизор. На его голове и лице были травмы. Женщина пыталась спасти ребенка, но не смогла привести его в чувство, он умер», — сообщает источник 72.RU.

Издание уточняет, что на место происшествия выезжали врачи скорой помощи, но медики не смогли реанимировать ребенка и были вынуждены констатировать его смерть. В пресс-службу регионального управления Следственного комитета по Тюменской области направлен письменный запрос.