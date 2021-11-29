Жители Челябинска жалуются на резкий запах химикатов

В центральном районе города ощущается запах химикатов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Проблемы экологии в Челябинске

Жители Челябинска массово жалуются на резкий запах химикатов. В частности, читатели URA.RU сообщили о том, что в центральном районе города стало сложно дышать. Горожане также опубликовали жалобы в социальных сетях.

«Четвертый день дышать нечем от выбросов, химия в воздухе повсюду. Когда уже будут приняты меры?», — задается вопросом Лейла П. в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтакте».

Читатели URA.RU отметили, что неприятный запах особенно заметен в Центральном районе города. По их словам, в ночь с 29 на 30 ноября в районе ощущался резкий химический запах. В министерстве экологии области URA.RU сообщили, что по их данным, в течении 29—30 ноября 2021 года, на территории Челябинска превышений максимально разовых предельно-допустимых концентраций контролируемых загрязняющих веществ не зафиксировано.

Ранее в минэкологии предупредили о неблагоприятных метеоусловиях 1 степени. Предприятия осуществляют ряд мер, направленных на снижение выбросов. Снижение составляет 15-20% от установленных нормативов.