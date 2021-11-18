18 ноября 2021

Глава курганского района объявил о сокращении чиновников

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитеты. Курган, захаров евгений
О планах по сокращению количества представителей власти в Щучанском районе рассказал его глава Евгений Захаров Фото:

В Щучанском районе (Курганская область) станет меньше представителей власти после преобразования в муниципальный округ. Об этом сообщил глава района Евгений Захаров на заседании комитета в облдуме.

«Общая штатная численность работников местных администраций составляет 359 единиц. <…> Всего штатная численность Щучанского муниципального округа предполагает 344 единицы», — рассказал Захаров.

По словам главы, сокращение штата позволит экономить 3,67 млн рублей в год. Он отметил, что эти деньги направят на иные муниципальные нужды. На заседании комитета по региональной политике и местному самоуправлению большинство депутатов поддержали идею объединения района в округ. Законопроект о преобразовании будет рассмотрен в первом чтении на заседании облдумы.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в 2019 году объявил о реформе по преобразованию районов в округа. Позже часть местных чиновников отказалась ее поддерживать. В конце октября прошли выборы депутатов Альменевского и Целинного округов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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