В Екатеринбурге грабители вынесли из банка миллионы рублей

На месте ограбления работают правоохранители Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Неизвестные ограбили отделение «Промсвязьбанка» на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге. По предварительным данным, злоумышленники похитили несколько миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

«Накануне филиал екатеринбургского банка, расположенный на улице Космонавтов, подвергся ограблению. Предварительный ущерб составляет несколько миллионов рублей. Точнее можно будет сказать после завершения инвентаризации», — сообщил агентству Валерий Горелых.

По данным полиции, грабители проникли в банк в отсутствие сотрудников. Последние, приехав на работу утром, не сразу смогли открыть дверь. После вскрытия обнаружилось, что в служебных помещениях царит беспорядок. «Очевидно, что к преступлению злоумышленники тщательно готовились, так как было испорчено специальное оборудование», — поделился Горелых.

В данный момент в банке работают сотрудники МВД. Правоохранители устанавливают подробности ЧП, проводятся оперативные меры для раскрытия преступления.