29 ноября 2021

В Екатеринбурге грабители вынесли из банка миллионы рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация здания правительства. Курган, минирование, полиция, росгвардия, эвакуация, минирование правительства
На месте ограбления работают правоохранители Фото:

Неизвестные ограбили отделение «Промсвязьбанка» на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге. По предварительным данным, злоумышленники похитили несколько миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

«Накануне филиал екатеринбургского банка, расположенный на улице Космонавтов, подвергся ограблению. Предварительный ущерб составляет несколько миллионов рублей. Точнее можно будет сказать после завершения инвентаризации», — сообщил агентству Валерий Горелых.

По данным полиции, грабители проникли в банк в отсутствие сотрудников. Последние, приехав на работу утром, не сразу смогли открыть дверь. После вскрытия обнаружилось, что в служебных помещениях царит беспорядок. «Очевидно, что к преступлению злоумышленники тщательно готовились, так как было испорчено специальное оборудование», — поделился Горелых.

В данный момент в банке работают сотрудники МВД. Правоохранители устанавливают подробности ЧП, проводятся оперативные меры для раскрытия преступления.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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