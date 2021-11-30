Володин озвучил важнейшее решение Госдумы

Вячеслав Володин назвал самый важный закон ноября для России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Законы о федеральном бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов стали самыми важными из принятых депутатами инициатив в ноябре. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Законы о федеральном бюджете и внебюджетных фондах. Предусмотрены средства для реализации поправок президента об индексации выше инфляции МРОТ и прожиточного минимума. В следующем году опережающими темпами по сравнению с инфляцией они будут увеличены на 8,6% до 13 тысяч 890 рублей и 12 тысяч 654 рублей соответственно», — передает слова спикера Госдумы «Дума ТВ».

Володин также обратил внимание на то, что бюджет на 2022 год сформирован с профицитом. «Это позволит направить дополнительные средства на борьбу с бедностью и повышение уровня жизни людей в регионах», подытожил он.

Ранее Володин рассказал, что в России с 1 декабря начнут быстрее блокировать сайты финансовых пирамид, Помимо этого в стране сделают бесплатным доступ к социально значимым сайтам и разрешат регистрировать браки в любых ЗАГСах страны, передает Царьград.