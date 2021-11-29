29 ноября 2021

Следователи начали проверку после смерти экс-редактора E1.RU

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После смерти Натальи Поповой следователи отрабатывают различные версии случившегося Фото:

Правоохранительные органы проводят расследование после смерти экс-редактора портала Е1.RU Натальи Поповой. Об этом сообщили старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга и начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Сыщики и следователи отрабатывают различные версии случившегося. В том числе, из-за возможных проблем со здоровьем», — рассказал Валерий Горелых.

Со стороны следствия сообщается, что при осмотре признаков криминальной смерти не установлено, телесных повреждений нет. «Хозяйка квартиры была в одежде, порядок вещей в квартире не нарушен, дверь в жилище была заперта изнутри на щеколду. Каких-либо записок также не найдено», — добавил Горелых.

Информация о смерти Поповой поступила в правоохранительные органы поздним вечером 29 ноября 2021 год. Ранее сообщалось, что Наталия уволилась из редакции в конце октября. Она собиралась улететь отдыхать. Однако после 16 ноября перестала выходить на связь.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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