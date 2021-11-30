В России от коронавируса умерли 1 229 человек за сутки

За сутки в России выявлено 32 648 случаев заражения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в России от коронавируса скончалось 1 229 человек. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19. Это 22 день, как в стране смертность от коронавируса держится выше 1 200 случаев в сутки. Количество заболевших за сутки увеличилось на 32 648 человека, что стало минимумом с 15 октября 2021 года.

«За последние сутки в России выявлено 32 648 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 229 летальных исходов», — сообщает оперштаб. Общее число смертей достигло 275 тысяч 193 человека за время пандемии.

Лидером по новым случаям заболеваемости остается Москва (2788). На втором месте Московская область (2215), третий — Санкт-Петербург (2103). Общее же количество заболевших коронавирусом с начала пандемии составило 9 636 881 человек.

На Урале первое место по количеству зараженных сохраняет Свердловская область — 705 пациент. В Челябинской области заболели 656 человек, в Тюменской области — 314, в ХМАО — 234. В Курганской области и ЯНАО зафиксировали 200 и 1131 новых случая COVID-19 соответственно. В Пермском крае заразились 693 человека.

В России продлили на год срок действия процедуры ускоренной регистрации лекарств от коронавируса и получения документов на их использование. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, передает РАПСИ. В стране подходит к завершению разработка препарата, который способен остановить развитие COVID, уточняет Nation News.