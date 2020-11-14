14 ноября 2020

В РФ продлили упрощенный порядок регистрации лекарств от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Мишустин на представлении в Государственной Думе Российской Федерации. Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин поручил контролировать наличие лекарств от COVID в аптеках и больницах Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России продлен на год срок действия процедуры ускоренной регистрации лекарств от коронавируса и получения документов на их использование. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Продлевается процедура ускоренной регистрации медицинских изделий и получения документов на использование лекарств для лечения больных с коронавирусом», — сообщается на сайте правительства. Действие режима должно было закончиться 1 января 2021 года, однако теперь продлится до 2022 года.

Предполагается, что продление мер позволит избегать проблем с поставками лекарств. Также Мишустин дал поручение главам регионов и федеральным министерствам контролировать наличие лекарств в больницах и аптеках.

Ранее правительство выделило регионам средства для обеспечения больных коронавирусом бесплатными лекарствами, передает «Национальная служба новостей». На эти цели направили более пяти миллиардов рублей.

Также правительство РФ упростило систему маркировки лекарств. Мера была введена из-за повышенного спроса на препараты в условиях пандемии, передает «Пятый канал». Мишустин заявил, что ситуация, при которой в аптеках отсутствуют некоторые лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших, недопустима, напоминает RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...