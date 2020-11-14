В РФ продлили упрощенный порядок регистрации лекарств от COVID

В России продлен на год срок действия процедуры ускоренной регистрации лекарств от коронавируса и получения документов на их использование. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Продлевается процедура ускоренной регистрации медицинских изделий и получения документов на использование лекарств для лечения больных с коронавирусом», — сообщается на сайте правительства. Действие режима должно было закончиться 1 января 2021 года, однако теперь продлится до 2022 года.
Предполагается, что продление мер позволит избегать проблем с поставками лекарств. Также Мишустин дал поручение главам регионов и федеральным министерствам контролировать наличие лекарств в больницах и аптеках.
Ранее правительство выделило регионам средства для обеспечения больных коронавирусом бесплатными лекарствами, передает «Национальная служба новостей». На эти цели направили более пяти миллиардов рублей.
Также правительство РФ упростило систему маркировки лекарств. Мера была введена из-за повышенного спроса на препараты в условиях пандемии, передает «Пятый канал». Мишустин заявил, что ситуация, при которой в аптеках отсутствуют некоторые лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших, недопустима, напоминает RT.
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