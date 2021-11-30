Совфед поддержал увеличение МРОТ и прожиточного минимума

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Красная площадь. Москва, совет федерации, совфед, сф
В Совфеде поддержали закон о федеральном бюджете РФ на три года Фото:

Комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам поддержал закон о федеральном бюджете на 2022—2024 годы. Также включая нормы об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Трансляция заседания комитета ведется на youtube-канале.

Согласно данному закону, величина прожиточного минимума в целом по РФ на душу населения в следующем году вырастет до 12 тысяч 654 рублей. В свою очередь МРОТ поднимут до 13 тысяч 890 рублей.

Ранее в Госдуме сообщили, что в бюджете на 2022 год есть дополнительные деньги на выплаты семьям с детьми. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, бюджет на следующий год сформирован с профицитом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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