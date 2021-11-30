Совфед поддержал увеличение МРОТ и прожиточного минимума

В Совфеде поддержали закон о федеральном бюджете РФ на три года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам поддержал закон о федеральном бюджете на 2022—2024 годы. Также включая нормы об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Трансляция заседания комитета ведется на youtube-канале.

Согласно данному закону, величина прожиточного минимума в целом по РФ на душу населения в следующем году вырастет до 12 тысяч 654 рублей. В свою очередь МРОТ поднимут до 13 тысяч 890 рублей.

Ранее в Госдуме сообщили, что в бюджете на 2022 год есть дополнительные деньги на выплаты семьям с детьми. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, бюджет на следующий год сформирован с профицитом.