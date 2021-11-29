29 ноября 2021
27 ноября 2021
26 ноября 2021

При расселении аварийного жилья в ЯНАО выявлены сотни нарушений

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревянные дома. Салехард. Ямал, деревянный дом, ветхое жилье
Сроки расселения «деревяшек» необоснованно затягивают, а размеры компенсаций занижают Фото:

В ходе прокурорских проверок в сфере переселения граждан из аварийного жилья в 2021 году в ЯНАО было выявлено более 300 случаев нарушения законодательства. Как сообщает окружная прокуратура, к ответственности привлечены десятки должностных лиц.

«В результате проведенных в текущем году проверок в сфере переселения граждан из аварийного жилищного фонда вскрыто более 300 нарушений закона, для их устранения внесено 200 актов реагирования. 43 должностных лица привлечены к различным видам ответственности», — сообщили представители надзорного ведомства по итогам расширенного совещания по вопросам состоянии законности в сфере переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Прокурорское вмешательство потребовалось при нарушении сроков предоставления гражданам квартир, установления необоснованных размеров возмещения за изымаемое жилье, случаи взимания с граждан доплат за предоставляемые квартиры. Особое внимание надзорные органы обратили на факты предоставления гражданам жилья ненадлежащего качества, соответствие возводимых многоквартирных домов требованиям строительных норм и правил и обеспечение граждан достойными условиями проживания.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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