Борт Utair не смог приземлится в ЯНАО с первого раза

Лайнер Utair не смог приземлится с первого раза из-за проблем с механизацией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Самолет Utair выполняющий рейс сообщением Уфа — Новый Уренгой, при заходе на посадку в аэропорт Нового Уренгоя не смог приземлится с первого раза из-за технических проблем судна. Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, на борту находилось 126 пассажиров.

«30.11.2021 в 11:07 командир воздушного судна B-737 авиакомпании Utair, выполнявший регулярный рейс сообщением Уфа — Новый Уренгой, при заходе на посадку в аэропорту г. Новый Уренгой доложил об уходе на второй круг ввиду проблемы с механизацией. Посадка осуществлена благополучно», — говорится в сообщении.

Сразу после приземления была организованна техническая проверка указанного воздушного судна, из-за чего задерживается регулярный рейс Новый Уренгой-Уфа. Авиакомпания готовит резервное воздушное судно для вылета ориентировочно в 15:30 30 ноября. Пассажирам оказываются услуги от представителя компании, а Новоуренгойская транспортная прокуратура осуществляет контроль за их соблюдением. Помимо этого, была организована проверка соблюдения требований безопасности полетов.

Агентов направило запрос в авиакомпанию для получения комментария. Ответа на момент публикации не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что пассажиры из ЯНАО отсудили в Utair 150 тысяч за моральный вред. Авиакомпания не предоставила родителю с детьми комнату ребенка во время задержания рейса.