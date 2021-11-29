29 ноября 2021
27 ноября 2021

Борт Utair не смог приземлится в ЯНАО с первого раза

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг. Курган, аэропорт, споттинг, пассажиры, utair, ютейр
Лайнер Utair не смог приземлится с первого раза из-за проблем с механизацией Фото:

Самолет Utair выполняющий рейс сообщением Уфа — Новый Уренгой, при заходе на посадку в аэропорт Нового Уренгоя не смог приземлится с первого раза из-за технических проблем судна. Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, на борту находилось 126 пассажиров.

«30.11.2021 в 11:07 командир воздушного судна B-737 авиакомпании Utair, выполнявший регулярный рейс сообщением Уфа — Новый Уренгой, при заходе на посадку в аэропорту г. Новый Уренгой доложил об уходе на второй круг ввиду проблемы с механизацией. Посадка осуществлена благополучно», — говорится в сообщении.

Сразу после приземления была организованна техническая проверка указанного воздушного судна, из-за чего задерживается регулярный рейс Новый Уренгой-Уфа. Авиакомпания готовит резервное воздушное судно для вылета ориентировочно в 15:30 30 ноября. Пассажирам оказываются услуги от представителя компании, а Новоуренгойская транспортная прокуратура осуществляет контроль за их соблюдением. Помимо этого, была организована проверка соблюдения требований безопасности полетов.

Агентов направило запрос в авиакомпанию для получения комментария. Ответа на момент публикации не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что пассажиры из ЯНАО отсудили в Utair 150 тысяч за моральный вред. Авиакомпания не предоставила родителю с детьми комнату ребенка во время задержания рейса.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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