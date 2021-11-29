29 ноября 2021
27 ноября 2021
26 ноября 2021

Пассажиры отсудили у Utair компенсацию за задержанный рейс в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Шереметьево, терминал
Авиакомпания Utair выплатит 150 тысяч рублей пассажирам из ЯНАО Фото:

Авиакомпания Utair выплатит 150 тысяч рублей компенсации за моральный вред пассажирам из ЯНАО. Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, авиакомпания не предоставила пассажирам комнаты матери и ребенка при задержке рейса.

«Новоуренгойский транспортный прокурор обратился в суд с исковыми заявлениями в интересах двух малолетних детей и их матери к авиакомпании Utair о взыскании компенсации морального вреда. Суд согласился с позицией транспортного прокурора и удовлетворил его требования. В пользу матери и ее детей с авиакомпании взыскана компенсация морального вреда в размере 150 тыс рублей.

В августе 2021 года авиарейс компании Utair по направлению Новый Уренгой — Москва был задержан в аэропорту больше двух часов. Прокурорская проверка установила, что были нарушены федеральные авиационные правила перевозчиком в аэропорту. На основании этого был выдвинут иск в суд, которые его удовлетворил, а также наложил штраф в размере 20 тысяч рублей.

Агентство направило запрос в авиакомпанию Utair, для получения комментария. На момент публикации ответа не поступило.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...