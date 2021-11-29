Пассажиры отсудили у Utair компенсацию за задержанный рейс в ЯНАО

Авиакомпания Utair выплатит 150 тысяч рублей пассажирам из ЯНАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Авиакомпания Utair выплатит 150 тысяч рублей компенсации за моральный вред пассажирам из ЯНАО. Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, авиакомпания не предоставила пассажирам комнаты матери и ребенка при задержке рейса.

«Новоуренгойский транспортный прокурор обратился в суд с исковыми заявлениями в интересах двух малолетних детей и их матери к авиакомпании Utair о взыскании компенсации морального вреда. Суд согласился с позицией транспортного прокурора и удовлетворил его требования. В пользу матери и ее детей с авиакомпании взыскана компенсация морального вреда в размере 150 тыс рублей.

В августе 2021 года авиарейс компании Utair по направлению Новый Уренгой — Москва был задержан в аэропорту больше двух часов. Прокурорская проверка установила, что были нарушены федеральные авиационные правила перевозчиком в аэропорту. На основании этого был выдвинут иск в суд, которые его удовлетворил, а также наложил штраф в размере 20 тысяч рублей.

Агентство направило запрос в авиакомпанию Utair, для получения комментария. На момент публикации ответа не поступило.